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Ata yadigarı cami yeniden ayağa kaldırılıyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, 1398-1515 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen ve bugün harabe halinde olan caminin ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

AA | 24.12.2018 - 12:28..
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde, 1398-1515 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen, bugün harabe halinde olan ata yadigarı caminin, restore edilerek ibadete açılması için çalışma yürütülüyor.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Osmanpaşa Mahallesi'nde bulunan ve "Yeni Cami" diye bilinen tarihi caminin, ayağa kaldırılması için çalışma başlattı.

Ata yadigarı cami yeniden ayağa kaldırılıyor

BAKIMA MUHTAÇ

Külliye tarzında inşa edildiği tahmin edilen, kubbesi ve üç duvarı yıkılmış vaziyette günümüze ulaşan ecdat yadigarı tarihi camide ekipler, öncelikle temizlik çalışması yaptı.

Ata yadigarı cami yeniden ayağa kaldırılıyor

Ata yadigarı cami yeniden ayağa kaldırılıyor

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