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Atakan için pedofili açıklamalar yapan çalışan kovuldu

Sosyal medyada okuduğu kitaplarla bir anda gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar için "tecavüz edilmeli" ifadelerini kullanan Özyeğin Üniversitesi çalışan Erkan Naldemirci'nin, işine son verildi.

AA | 25.02.2020 - 15:21..
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Özyeğin Üniversitesi’nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin sözler paylaştı.

Çocuk istismarını savunan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.

Atakan için pedofili açıklamalar yapan çalışan kovuldu

KOVULDU

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince, Özyeğin Üniversitesi de harekete geçti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir." denildi.

Atakan için pedofili açıklamalar yapan çalışan kovuldu

Atakan için pedofili açıklamalar yapan çalışan kovuldu

Atakan için pedofili açıklamalar yapan çalışan kovuldu

Atakan için pedofili açıklamalar yapan çalışan kovuldu

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