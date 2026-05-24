Atakan Sönmez: Kılıçdaroğlu bundan sonra ofise değil genel merkeze gider

CHP Genel Merkezi önünde, mutlak butlan kararının tebliğ edilmesi sonrası kargaşa çıktı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmesi beklenen Özgür Özel yönetimi ile Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında gerginlik yaşandı.

İki taraf birbirlerine girdi, tekme tokatlar havada uçuştu.

Gün içinde tansiyon giderek daha da yükselirken Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazdı.

Bu dilekçe ile birlikte de genel merkezde tansiyon yükseldi.

Ankara Valiliği'nden açıklama yapıldı ve gerekli talimatların verildiği söylendi.

POLİS GENEL MERKEZE GİRDİ

Polis ekipleri, genel merkeze girdi ve barikatlar kaldırıldı.

Polis ekiplerinin genel merkeze girmesinin ardından Özel ve ekibi bir açıklama yaparak, genel merkezden ayrıldı.

Bu sırada ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GİDECEK Mİ

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmasını Atakan Sönmez, merak edilen soruya ilişkin açıklama yaptı.

Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez'e gideceğine dair iddialar doğru değildir." dedi.

YENİ KONUMU GENEL MERKEZ

Kemal Kılıçdaroğlu bugün genel merkeze gitmeyecek ancak Sönmez, açıklamasının devamında, "Genel Başkanımız bundan sonra giderse ofise değil genel merkeze gider." dedi.

