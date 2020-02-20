Atakan'ın annesine davranışı dikkat çekti

10 yaşındaki Atakan Kayalar, sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine yorum yaptığı görüntülerle bir anda fenomen halini aldı.
Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Atakan, çoğunlukla felsefe, fizik, matematik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında olmak üzere son 5 ayda 250 kitap okuduğunu dile getirmişti.
Fenomen halini aldıktan sonra sık sık annesi Hülya Kayalar ile kameralar karşısına geçen Atakan'ın annesine davranışı ise sosyal medyada büyük tepki gördü.
Görüntülerde Atakan, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan annesinin sözünü keserek araya giriyor ve "Tamam seni böyle alalım." ifadesini kullanıyor.
Atakan'ın kameralar karşısında annesine davranışı tepki çekti VİDEO