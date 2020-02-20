Atakan'ın annesine davranışı dikkat çekti

1 İstanbul'da Kudüs Şehitleri Anma Gecesi düzenlenecek Kudüs Gönüllüleri olarak tanınan bir grup, sosyal medya üzerinden yayınladıkları afişlerle, İstanbul'da Kudüs şehitlerini anmak üzere bir program hazırladıklarını duyurdu.

2 Köy okulunun maskotu olan Fındık, hastalandı Tokat'daki Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve sosyal medyada gündem olan Fındık isimli köpek, hastalandı.

3 SMO'dan sivil halka YPG uyarısı SMO tarafından İdlib'in güneyinde başalatılan operasyonda, YPG'ye de mesaj verildi.

4 Erdoğan, Serrac'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Cenevre'de Libya görüşmelerinin yeniden başladığını açıklamasının ardından, UMH Başkanı Serrac ile görüştü.

5 Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi Sakarya’da, 7 aylık bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövdürülen kadın, oğluna kendi soyadını verdi.

6 Diyarbakır HDP binası önünde gerginlik HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemindeki aileler, HDP'lilerin kendileri ile alay ettiğini iddia ederek, "kahrolsun PKK ve HDP" sloganlarıyla binanın camlarını kırdı.