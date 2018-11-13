Ataköy Marina Park AVM kapısına kilit vurdu

Ataköy Marina’nın hemen yanında yeralan AVM’nin kapılarına KAPALI afişleri asılmıştı. AVM içerisinde uzun süredir herhangi bir faal dükkan bulunmuyordu.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ancak AVM bünyesinde faaliyet gösteren restaurant ve kafelerin müşterilerinin ihtiyaç duyacağı mescit, bebek bezi değişimi, ve tuvalet gibi imkanlar ve hizmetler AVM içerisinden sağlanıyordu.

Kapısına kilit vuran AVM’nin ardından restaurantların da kapanma yoluna gidilip gidilmeyeceği merak konusu oldu. AVM’nin kapanma kararı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.