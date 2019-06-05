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Ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi

Kastamonu'nun Merkez Hisarardı mahallesinde, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu'nun, arefe günü kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi | 05.06.2019 - 04:46..
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Kastamonu'da, ataması yapılmayan 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu intihar etti.

İNTİHARA ATAMA İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan 21 yaşındaki Abdülkadiroğlu’nun kesin intihar nedeni bilinmiyor. Ancak CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, genç öğretmenin ölümüne ilişkinatamasının yapılamamasını gerekçe gösterdi ve şu açıklamayı yaptı:

Ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi

“Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!”

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

​Abdülkadiroğlu’nun cenazesi dün Merkez’e bağlı Kaşçılar Köyü’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenazesinin ardından toprağa verildi.


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