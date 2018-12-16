Köy okuluna 3 yıl önce öğretmen olarak atanan Şakir Arıkan ile Ferhan Özcan, çocuklara eğitim vermekle kalmayıp sosyal sorumluluk projeleri de yürüttüler.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Okulun boyasını yaptıran öğretmenler, sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşan hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan giysi ve kırtasiye malzemeleri ile Alataş mezrasının yanı sıra çevre köylerdeki öğrencilerin de ihtiyaçlarını karşıladı.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTILAR

Arıkan ve Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında köydeki kadınların da okuryazar olması için çalışma başlattı.

Atandıkları köyde kadınları da okuryazar yaptılar ViDEO

47 KADINA OKUMA YAZMA EĞİTİMİ

Arıkan'ın görev yerinin değişmesi ile Özcan ve köye okul öncesi öğretmeni olarak atanan Rabia Şahin ve Yağmur Ataş bayrağı devraldı.

3 kadın öğretmen 47 öğrenciye eğitim verirken 2 yılda köydeki 13 kadına da okuma yazma öğretti.

SERTİFİKA ALDILAR

Sertifika alan kadınlar hayaline kavuşurken, yaklaşık 10 kadının daha okuryazar olması için eğitim neferlerinin çabası sürüyor.

HAYALİNE KAVUŞTU

6 çocuk annesi Himmet Alptekin daha önce okuma yazma öğrenme fırsatının olmadığını söyledi. "Hocalarımız sayesinde artık okuma yazma biliyoruz. Kurs sayesinde hayalime kavuştum" diyen Alptekin, okuma yazma öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

GAZETE OKUYOR, TELEFON KULLANIYOR

Alptekin, kimi zaman çocukları ile evde ders çalıştıklarını dile getirerek, "Artık gazete okuyabiliyorum, telefon kullanabiliyorum" dedi.

"ARTIK HER ŞEYİ BİLİYORUM"

Kanya Yılmaz, kadın öğretmenlerin açtığı kurs sayesinde bu hayaline kavuştuklarını ifade etti. Yılmaz, "Annem kardeşlerimin bakımı için beni okula gönderemedi. Okuma yazma bilmediğim için ne telefon ne de televizyondan bir şey anlamıyordum. Kursta okuma yazma öğrendik. Artık her şeyi biliyor ve anlıyorum" diye konuştu.