Ataşehir Belediyesi'ne haciz geldi

Ataşehir Belediyesinin araç kiralama hizmeti aldığı firmanın avukatları, alacakların tahsil edilememesi nedeniyle icra yoluyla haciz işlemi yapmak üzere belediye binasına geldi.

Avukat Yavuz Selim Aydın, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkil şirketin belediyeye araç kiralama hizmeti sunduğunu, belediyenin bütün araçlarını ihale yoluyla kiraladığını belirtti.

İhaleyi kazanıp kiralama hizmeti veren firmanın bu kiralama hizmeti karşılığında da aylık faturalar kesip hak edişlerini almakta olduğunu ifade eden Aydın, birikmiş alacakları nedeniyle yaklaşık bir seneden beri belediyeye açmış oldukları icra takibinin devam ettiğini söyledi.

YAKLAŞIK 15 MİLYON LİRA

Aydın, yaklaşık 15 milyon lira birikmiş alacak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu alacaklar karşılığında icra takibine geçtik. Tahsil yoluna gitmeye çalışıyoruz ancak, yapmış olduğumuz icra takibinde de herhangi bir sonuç elde edemedik. Çok bir yol kat edemedik açıkçası. Kısmi olarak ödemeye çalışıyorlardı, belli başlı ufak tefek ödemeler yapıldı ama hizmet devam ettiği için bunlar aylık hak edişleri dahi karşılayamıyor. Bu şekilde borç birikmeye devam ediyor. Makam araçlarından tut cenaze hizmeti sunan araçlar, belediyenin halkın hizmetine sunmuş olduğu araçların çoğunluğu, minibüs, otobüs vesaire hepsi firmaya ait. Firma bunları ihale sonucunda belediyeye kiralıyor. Aylık hak edişleri karşılığında da bedelini alıyor."

DAHA ÖNCE SÜRE İSTEMİŞLERDİ YİNE ÖDEMEDİLER

Belediyeye daha önce de geldiklerini anlatan Aydın, "Ödeme yapılacak diye bizden süre istendi. Süreyi de verdik kendilerine. Bu süre sonunda da herhangi bir sonuç elde edemedik. Tekrardan geldik, belediyede haciz işlemleri yapıp muhafaza yapacağız. Son görüşmemizde de daha önceki görüşmelerimizde de 'bankalardan vesaire ödeme alacağız biz, bunlar karşılığında ödeme yapacağız' dendi ama mesela belediye kredi çekiyordu, kendi kredi borçlarını dahi ödeyemiyordu. Bankaların kendi hacizleri de var, o yüzden bize herhangi bir ödeme yapamadılar. Ödeme yapılmadığı takdirde mecburen malzemeleri alacağız. Çünkü başka çaremiz kalmadı." diye konuştu.