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Ataşehir'de aşırı hızlı araç halk otobüsüne çarptı

İstanbul'da durakta bulunan halk otobüsüne çarpan otomobildeki üç kişiden biri çarpmanın etkisiyle dışarı fırlarken, bir kişi de araçta sıkıştı.

İHA | 27.02.2020 - 07:35..
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İstanbul'un Ataşehir ilçesi, D-100 karayolu, Yenisahra yan yolunda, 0.99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü T.A. yönetimindeki 34 RY 5268 plakalı otomobil içerisinde iki kişi ile Kadıköy istikametine seyir halindeydi.

DURAKTAKİ OTOBÜSE ÇARPTI

Çok hızlı olduğu belirtilen otomobil, Yenisahra halk otobüsleri durağına yanaşmakta olan 34 HLH 53 plakalı halk otobüsüne arkadan büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi yola savrulurken kazanın sesini duyan vatandaşlar kazanın meydana geldiği noktaya gelerek bir kişiyi araçtan çıkartmayı başardı. Sürücü T.A.’nın yanında bulunan ve M.O. sıkıştığı yerden çıkartılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN BİR KİŞİ UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye erleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan M.O.’yu kurtarmak için zamanla yarıştı. Sağlık ekipleri ön koltukta sıkışan sürücüye otomobilin arka koltuğundan müdahale ederken itfaiye ekipleri canla başla yaralı için çıkış tüneli oluşturdu. Çalışmaların sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan M.O.ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaza esnasında otomobilde bulunan M.Y.’de otomobilden sürücüyle birlikte çıkartıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ataşehir'de aşırı hızlı araç halk otobüsüne çarptı

HAFİF YARALANAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İki kişinin yaralandığı ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü T.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğunu tespit eden trafik polisleri kazanın meydana geldiği yerde emniyet kemer ikaz sesinin çıkmasını engellemek için takılan kemer tokası buldu.

İKİ SAAT KAPALI KALAN YOL AÇILDI

Sıkışan yaralının hurdaya dönen otomobilden çıkartılmasının ardından yol temizlendi ve yaklaşık iki saat kapalı olan D-100 Karayolu üzerinde bulunan Yenisahra yan yol trafiğe tekrar açıldı.

Ataşehir'de aşırı hızlı araç halk otobüsüne çarptı

"SON SÜRAT ÖNDEKİ ARABAYA VURDU"

Kaza anında görev yapan İETT şoförü Harun Altun, kazayı gördükten sonra aracını sağa çekerek yolcularla birlikte yaralıları kurtarma anını ve o korku dolu dakikaları şöyle anlattı, "Taksi, İETT’nin arkasından son sürat, yan yoldan benim önümden 140-150 kilometre hızla hiç frene basmadan bir anda öndeki arabaya vurdu. Ne olduğunu anlamadım, ters dönüp bariyerlerin üzerine çıktığını gördüm. Aracımı sağa çekip hemen yolcularla birlikte önce yaralıları çıkartıp bir tanesini buraya uzattık. Diğeri çıkmayınca ambulans ve itfaiyeyi aradık. Öndekinin durumu ağır diğerinin biraz daha ağır ayağı falan kırıktı, şoför diye konuşulan arkadaşın durumu biraz daha iyi ama emniyet kemeri takılıydı onda diğer arkadaşta takılı mı değil miydi bilmiyorum zaten sıkışmış hareket edemiyor arkadaş. Ambulanstaki arkadaşlardan duydum vücudunda çok kırık varmış." ifadelerini kullandı.

Ataşehir'de aşırı hızlı araç halk otobüsüne çarptı

Ataşehir'de aşırı hızlı araç halk otobüsüne çarptı

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