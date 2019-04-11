Ataşehir'de bir minibüs servise ok gibi saplandı

İstanbul Ataşehir'de seyir halinde olan minibüs sürücüsü, bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, refüjden atlayarak karşı yönden gelen Adem Yüksel’in kullandığı servis aracına çarptı.

OK GİBİ FIRLADI

Servis aracının ortasına adeta ok gibi saplanan minibüs, araçta asılı kaldı. O esnada servis aracının boş olması olası bir faciayı önüne geçti. Çevredeki görgü tanıkları da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ataşehir’de minibüsün servis aracına çarptı İZLE

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi.