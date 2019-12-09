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Ataşehir'de bir sapık cinsel organını gösterdi

Adres sorma bahanesiyle genç bir kadına yaklaşan sapık, cinsel organını gösterip kaçtı. Tacizci, polis tarafından yakalandı.

DHA | 09.12.2019 - 09:00..
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İstanbul Ataşehir’de bir otomobil sürücüsü, yoldaki eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu.

Ardından sürücü koltuğunda oturduğu yerde genç kadına cinsel organını gösterdi.

O ANLARI KAYDETTİ

Genç kadının tepki göstermesi üzerine sapık sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki gördü.

Ataşehir'de cinsel organını göstererek taciz eden sürücü yakalandı İZLE

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

D.Ç. adlı genç kadın, polise giderek kendisini taciz eden sürücüden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan A., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne getirilerek sorguya alındı. Cihan A. suçlamaları kabul etmeyerek, yanlış anlaşıldığını ileri sürdü.

Ataşehir'de bir sapık cinsel organını gösterdi

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Şüpheli, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltının alınmasının ardından D.Ç. de şüpheliyi teşhis için asayiş büroya geldi.

Ataşehir'de bir sapık cinsel organını gösterdi

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