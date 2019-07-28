taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6673
Euro
6.3137
Altın
1418.39
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.521

Ataşehir’de buzdolabına saklanmış uyuşturucu bulundu

Polis ekipleri, bir adreste yaptıkları aramalarda buzdolabına saklanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirdi.

İHA | 28.07.2019 - 13:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ataşehir’de uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan bir şahsın ifadesinde, Fındıklı Mahallesi’nde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğunu belirtmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

UYUŞTURUCUDAN ELDE EDİLEN GELİRE EL KONDU

Polis tarafından adreste yapılan aramalarda; buzdolabına saklanmış halde 850 gram kokain, 22 bin 50 adet ekstasy hap, 1 adet sahte kimlik belgesi, 1 adet sahte sürücü belgesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.

Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ataşehir’de buzdolabına saklanmış uyuşturucu bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

Birilerinin İmamoğlu takıntısı sürüyor

573
25 bin liralık taziye yemeğine son

25 bin liralık taziye yemeğine son

189
Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

Tunceli'de turistlerin havuz keyfi

113
Bodrum beton şehre döndü

Bodrum beton şehre döndü

216
YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

YPG'li teröristler sivillere işkence yapmaya başladı

89
FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

FSM Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları bitti

45
Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

Hadise cesur dansıyla gündeme oturdu

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir