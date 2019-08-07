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Ataşehir'de cam silen kadın 4. kattan düştü

Evin pencerelerini silerken dengesini kaybeden kadın, hareket halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı.

DHA | 07.08.2019 - 21:22..
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İstanbul Ataşehir'deki Kayışdağı Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında pencere camlarını silerken dengesini kaybeden kadın yoldan geçen otomobilin üzerine düştü.

AĞIR YARALANDI

Adı öğrenilemeyen kadının, ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANDA SES DUYDUK"

Olayın bir görgü tanığı, “Biz dükkanda yoğunluk yaşıyorduk, bir anda ses duyduk. Kadını zaten görmüştük, cam silerken. Ayağı dışarı doğru çıkmıştı. Biz arabanın kadına çarptığını zannettik ama kadın, yukarıdan arabanın kaputuna düşmüş. Sonra yuvarlanıp yere düşmüş, yüz üstü bir şekilde. Bir süre yerde yatırdılar kadını, hiç kimse dokunmadı. Ambulansı aradık, sonra sağlık ekipleri orada gerekli müdahaleleri yapıp götürdüler. Biz orada oturanlardan biri zannediyorduk. Temizlik işçisiymiş. Sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söylediler. dedi.

Ataşehir'de cam silen kadın 4. kattan düştü VİDEO

Ataşehir'de cam silen kadın 4. kattan düştü

Ataşehir'de cam silen kadın 4. kattan düştü

Ataşehir'de cam silen kadın 4. kattan düştü

Ataşehir'de cam silen kadın 4. kattan düştü

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