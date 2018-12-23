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Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı

Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yarealandı.

DHA | 23.12.2018 - 05:06..
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İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde, bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı.

Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı

DIŞARI ÇIKARILINCA ETRAFA ATEŞ ETTİLER

Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler.

Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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