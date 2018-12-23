Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde, bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı.
DIŞARI ÇIKARILINCA ETRAFA ATEŞ ETTİLER
Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler.
Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.