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Ataşehir'de helikopter destekli narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de daha önce belirlenen adreslere şafak baskını yaptı.

DHA | 23.07.2019 - 07:42..
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ataşehir-uyuşturucu

 

Saat 05:00 sıralarında bir çok adrese yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Ataşehir'de helikopter destekli narkotik operasyonu

POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Baskın yapılan adreslerden biri de Mimar Sinan Mahallesi, Kadem Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katıydı. Polis ekiplerinin çaldığı kapı açılmayınca Özel Harekat Ekipleri kapıyı kırdı. İçerde bulunanlar polisin içeriye girmemesi için bir süre kapının açılmasına izin vermedi.

Ataşehir'de helikopter destekli narkotik operasyonu

YAKINLARINDAN POLİSLERE TEPKİ

Kapının kırılmasının ardından içeri giren polisler evde arama yapmaya başladı. Çıkan seslere uyanan şüphelilerin yakınları polislere tepki gösterdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir'de helikopter destekli narkotik operasyonu

Ataşehir'de helikopter destekli narkotik operasyonu

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