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Ataşehir'de iş yerinde kumar oynayanlara ceza

Bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye hem korona tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri hem de kumar oynadıkları için toplam 28 bin 385 lira para cezası kesildi.

DHA |
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Ataşehir'de iş yerinde kumar oynayanlara ceza

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, polis ekipleri, koronavirüs önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine denetim yaptı.

Denetimler kapsamında, Esatpaşa Mahallesi Turan Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

KUMAR OYNAYAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Adrese düzenlenen baskında iş yerinde iki masa ile çok sayıda sandalyenin bulunduğu, içeride 7 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak toplu halde oturduğu ve kumar oynandığı görüldü.

Ataşehir'de iş yerinde kumar oynayanlara ceza


PARA CEZASI UYGULANDI

İş yerindeki 7 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, içlerinden 5 kişiye de ayrıca 'kumar oynamak' suçundan bin 225 lira para cezası kesildi.

Ataşehir'de iş yerinde kumar oynayanlara ceza


İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Diğer 2 kişiye ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.

Ruhsat belgesi olmayan iş yeri de ekipler tarafından mühürlendi.

Ataşehir'de iş yerinde kumar oynayanlara ceza

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