Ataşehir'de kavga

İçerenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma büyüdü kavgaya döndü.

KEMERLERİNİ KULLANDILAR

Nedeni henüz belli olmayan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuşurken bazı kişilerin de kemerlerini kullanması dikkat çekti. Bu kişiler, kemerlerini çıkarıp karşı taraftakilere vurdu.

TAKVİYE EKİP GELİP AYRIDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Biber gazı sıkarak kavgayı ayırmaya çalışan polis, olay yerine takviye ekip istedi.

Yardımcı ekiplerin gelmesiyle kavgaya müdahale eden ekipler tarafları ayırdı. Kavgada gruptakilerden bazıları yaralandı.

Ataşehir'de kemerli kavga VİDEO



KEMERLİ KAVGA KAMERADA

Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde iki grup birbirine saldırıyor.

Gruptakilerden bazılarının elindeki kemer dikkat çekerken, polis memurları kavgayı ayırmaya çalışıyor.

"KALABALIK İKİ GRUP BİRBİRLERİNE TEKME, YUMRUK, KEMERLE VURUYORDU"

Görgü tanığı Zeki Dursun, "Bağrışma seslerini duyunca hemen dışarı çıktık. Kalabalık iki grup birbirlerine tekme, yumruk, kemerle vuruyordu. Ekip geldi ama yetersiz kaldı, diğer ekipler gelince kavgayı ayırdılar. 1 kişi baygın yerde yatıyordu." diye konuştu.