taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8664
Euro
6.5773
Altın
1269.89
Borsa
95952.77
Gram Altın
239.173

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de bir kereste deposunda yangın çıktı.

DHA | 24.04.2019 - 08:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ataşehir’de TEM yan yolda bulunan bir kereste market alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İşyerinde çıkan yangın sırasında gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan keresteleri söndürmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Alevler uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

TEM YAN YOLDA TRAFİK AKSADI

Yangın nedeniyle TEM yan yolun trafiği ise uzun bir süre aksadı.

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

26
Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

Osman Sarıgün'ün serbest bırakılmasına CHP'liler tepkili

323
Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

Bahçeli, MHP'li vekilin uluma videosunu değerlendirdi

105
ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

ABD, YPG'ye destek için 21 ülkeden yardım istedi

61
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

90
Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

10
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı gününü anlattı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir