Ataşehir'de kereste deposu alev alev yandı

Ataşehir’de TEM yan yolda bulunan bir kereste market alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İşyerinde çıkan yangın sırasında gökyüzüne yükselen alev ve dumanlar, vatandaşlara büyük panik yaşattı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan keresteleri söndürmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Alevler uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

TEM YAN YOLDA TRAFİK AKSADI

Yangın nedeniyle TEM yan yolun trafiği ise uzun bir süre aksadı.





























