Ataşehir'de market soygununda 4 hırsız yakalandı

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir markete hırsızların girdiğini fark eden işyeri sahibi Aşur K., durumu emniyet ekiplerine ihbar bulundu.

61 BİN LİRALIK MALZEME ÇALDILAR

Polis işyerinden 48 bin lira değerinde 3 bin 150 paket sigara, 7 bin lira değerinde şarj aleti, 6 bin lira değerinde kahvaltılık malzeme ve 1 dizüstü bilgisayarı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İşyerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin diğerine 'Zaza' diye seslendiğini belirledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin eşkal bilgileri ve 'Zaza' isminden yola çıkarak çalışmalarına devam ettiren polis, 'Zaza' lakaplı Volkan S.'yi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yakalarken, şüphelinin üzerinde 2 bin 135 Lira ve cep telefonu ele geçirildi.

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POMPALI TÜFEKLE NÖBET TUTTULAR

Polis ekipleri, şüphelilerin Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilin plakasını çaldıklarını ve kendi araçlarını takarak markete hırsızlık yapmaya gittiklerini belirledi.

Market içerisinde çuvalı açan şüphelinin Serkan A., kapıda pompalı tüfekle nöbet tutan kişinin ise Fatih G. olduğunu tespit eden polis, Serkan A.'yı Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde, Fatih G.'yi ise Yeni Çamlıca Mahallesinde akşam saatlerinde yakaladı.

FARKLI SUÇLARDAN KAYDI BULUNUYOR

Fatih G.'nin evinde yapılan aramada ise 3 çift eldiven, bere, 2 tornavida, demir kesme makası, pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden Volkan S.'nin 13 hırsızlık, 5 yaralama, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 2 yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından kaydı olduğu belirlenirken, Serkan A.'nın 2 yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve yoklama kaçağı olmak suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Fatih G.'nin ise 3 uyuşturucu madde kullanma, 2 hırsızlık, mala zarar verme ve 2 ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Serkan A. ve Fatih G. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.