İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, bir kişi minibüsünün arkasındaki çuvalları boşaltmak için kapıları açık bıraktı.

Bunu fark eden bir hırsız, minibüsün ön tarafından duran cep telefonunu çalarak hızla uzaklaştı.

Minibüs sahibi işi bittikten sonra durumu fark edince polise ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde 1600 Lira değerindeki cep telefonunu çalan şüphelinin 17 yaşındaki H.D. olduğunu belirlendi.

Şüpheli aynı gün yakalanırken, çaldığı cep telefonu da üzerinde bulundu.

Ataşehir'de minibüsten cep telefonu çaldı ViDEO

SERBEST KALDI

Şüpheli H.D'nin. 4 yaralama ve tehdit,3 hırsızlık, mala zarar verme, yağma ve 2 güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca serbest bırakıldı.