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Ataşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kontrolden çıkarak otomobile çarpan yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle havada asılı kaldı.

İHA | 26.02.2020 - 10:42..
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İstanbul Ataşehir'de A.E. yönetimindeki içi yolcu dolu otobüs, yoldaki O.Ş. yönetimindeki bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, kaldırıma çıkarak trafik ışıklarına ardından reklam panosuna çarptı.

Ataşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

1 YARALI

Faciadan dönülen kazada otobüsün önü havada asılı kalırken, yolculardan biri de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen olay yeri ve araçlar, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Ataşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

Ataşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

TEKRAR TEKRAR ÇARPTI

Kazaya karışan otomobil şoförü, “Ben yavaş yavaş ilerliyordum. Otobüs arkadan tekrar, tekrar çarptı. Sonra devam etti ve buraya çıktı. Bir kişi yaralı galiba, hastaneye götürüldü.” dedi.

Ataşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

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