1 Ataşehir'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Kontrolden çıkarak otomobile çarpan yolcu otobüsü, çarpmanın etkisiyle havada asılı kaldı.

2 Beşiktaş kaleci arıyor Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışı devam ediyor. Yönetimin şimdiye kadar 4 farklı file bekçisiyle görüştüğü öğrenildi.

3 Çin'den İran'a koronavirüs tespiti için 5 bin kit Çin, İran'da ölümlere yol açan koronavirüs tespiti için bu ülkeye 5 bin kit gönderdi.

4 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması Bakan Koca "Koronavirüs Türkiye2ye uğramadı ama bu gelmeyecek anlamı taşımaz" ifadelerini kullandı.

5 Nusret New York'a tuz serpti Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, meşhur tuz serpme (salt bae) hareketini bu defa gökyüzünde yaptı.

6 Kayseri'de 2 çocuk annesi, 5 yıldır çay ocağı işletiyor Gençliğinde hayalini kurduğu çay ocağını işletmenin mutluluğunu yaşayan kadın, "Kadın olarak bu işi yapmam herkesin hoşuna gidiyor. İlk başta herkes şaşırdı." dedi.