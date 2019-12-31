taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9501
Euro
6.6682
Altın
1523
Borsa
114753.97
Gram Altın
291.439
Bitcoin
43239.38

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

İstanbul Ataşehir'de bir restoran hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi restoran çalışanları tarafından silahla vuruldu.

DHA | 31.12.2019 - 07:29..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Saat 05:00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan lüks bir restoranda meydana gelen olayda restoran çalışanları, bir kişinin hırsızlık yaptığını fark etti.

Hırsızı yakalamaya çalışan çalışanlar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

ÖNCE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Restoranın bahçesinde havaya ateş eden çalışanlar, Kardelen Sokak üzerinde hırsızı kovalamaya devam etti. Bir kaç el silah seslerinin duyulmasının ardından, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi sokak üzerinde bulunan sitenin güvenlik bariyerinin yanında yere düştü.

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Sitenin güvenlik görevlileri ve restoran çalışanlarının ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaralıya da ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

BAHÇEDE VE YOLDA KOVANLAR BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde yapılan incelemelerde, restoran bahçesinde ve sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı silahla yaralayan restoran çalışanı polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

Ataşehir'de restorandan hırsızlık yapan kişi vuruldu

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de bir kişi kendini yakmaya çalıştı
Kayseri'de Valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen şahsa itfaiye tazyikli su ile müdahale etti.
Bursa'da uyuşturucu operasyonu
Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda, bebek bezlerine sarılı 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bursa'da bir baba para isteyen oğlunu tüfekle vurdu
Bursa'da kendisinden para isteyen oğluyla tartışmaya başlayan baba, oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Kayseri'de bir kadın 11'inci kattan atladı
Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen 25 yaşındaki 11'inci kattan atlayarak intihar etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

765
Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

331
Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

Erdoğan 'Yılın Fotoğrafları'nda oylarını kullandı

56
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: FETÖ yüzde yüz bitmedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı: FETÖ yüzde yüz bitmedi

86
ABD Merkez Bankası: Trump'ın tarifeleri bizi batırıyor

ABD Merkez Bankası: Trump'ın tarifeleri bizi batırıyor

17
Mehmetçik, karlı arazide bulduğu yavru köpeği yanına aldı

Mehmetçik, karlı arazide bulduğu yavru köpeği yanına aldı

20
Fenerbahçe Beko ligde kazandı

Fenerbahçe Beko ligde kazandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir