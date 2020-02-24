Ataşehir'de uyuşturucu tarlasına çevrilen ev

İstanbul Ataşehir’de bir binanın teras katından kadın çığlık sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Kapıyı açan şahıslara konu sorulduğunda şahısların tedirgin ve şüpheli davranışlarından şüphelenen polis, dairenin içinden yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiğini ve kapıya yakın yerde narkotik madde yetiştirme düzeneğine benzer düzenek olduğunu fark etti.

UYUŞTURUCU MADDE VE MALZEMELER BULUNDU

Yapılan aramada; 3 kök Hint keneviri, 6 dal halinde ağırlıkları toplamı 12,9 gram gelen narkotik madde, klipsli poşet içerisinde 5,4 gram gelen kenevir tohumu, 2 adet LED ışıklandırma cihazı, 1 adet hassas terazi, 1 adet nem ölçme cihazı, çok sayıda klipsli poşet, 3 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait 3 adet sim kart ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet güçleri tarafından yakalanan zanlılardan Ayhan Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Serkan M. ve Serhan P. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.