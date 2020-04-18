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Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi, 3 bin 180 lira para cezası kesen polislere, "Ekmek almak için çıkmıştım" dedi.

DHA |
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Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.

Polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı.

YASAĞA UYMADI, DIŞARI ÇIKTI

İstanbul Ataşehir'de Alanaldı Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

Durdurulan bir sürücünün yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağına uymadığı belirlenirken, araç sürücüsü, ceza yazan polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı.

Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası

3 BİN 180 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerince sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Ceza kesilen sürücü "Ekmek almak için aracımla dışarı çıkmıştım. Arkadaşlar haklılar görevlerini yapıyor. Sebebi zaruri de olsa görevlerini yapıyorlar. Saygı duyuyoruz." dedi.

Ekipler belgeleri olan sürücü ve vatandaşları da maske takmaları konusunda uyardı.

Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası VİDEO

Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası

Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası

Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası

Ataşehir'de yasağı ihlal eden sürücüye para cezası

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