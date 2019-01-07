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Atatürk Barajı kapasitesine erkenden ulaştı

Dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı'nın doluluk oranının artması; Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabileceği anlamına geliyor.

AA | 07.01.2019 - 12:04..
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Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye ve dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı, son aylarda Fırat Havzası'na düşen aşırı yağışların etkisiyle, bu yıl bölgedeki ovaları sulayabilecek kapasiteye erkenden sahip oldu.

Atatürk Barajı kapasitesine erkenden ulaştı

ATATÜRK BARAJI YAĞIŞA DOYDU

817 kilometrekare göl alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen sulama barajlarından birisi olan ve "barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı, bu yıl adeta yağışa doydu.

TÜRKİYE'NİN 7 YILLIK İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACINI KARŞILIYOR

Özellikle son dönemde Fırat Havzası'na düşen kar ve yağmur suları, devasa baraja adeta ilaç oldu. Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48.7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor. Bu miktardaki su, aynı zamanda Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteyi ifade ediyor.

Atatürk Barajı kapasitesine erkenden ulaştı

10 MİLYON DEKAR BEREKETLİ TOPRAK SUYLA BULUŞUYOR

Atatürk Barajı; başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ovaları olmak üzere, bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli toprağın suyla buluşmasını sağlıyor. Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde, barajın su seviyesi 2 metre birden yükselerek, 530 metre kotunu aştı.

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