Atatürk Barajı ülke ekonomisine katkı sağladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, Türkiye'nin gururu olma yolunda ilerliyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE 6 KATI GELİR GETİRDİ

Yapımına 4 Kasım 1983 yılında başlanan ve 'barajların efendisi' olarak nitelendirilen Atatürk Barajı, kısıtlı imkanlara rağmen 9 bin kişinin alın teriyle 9 yılda tamamlandı. Atatürk Barajı, yaklaşık 26 yılda ülke ekonomisine maliyetinin 6 katı gelir sağladı.

YILLIK 8,9 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİMİ

Dünyanın önde gelen sulama ve enerji barajlarından biri olan ve göl alanı 817 kilometrekareyi bulan Atatürk Barajı'nın temelden yüksekliği ise 169 metre. Kurulu gücü 2 bin 400 megavat olan ve Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin yüzde 20'sini tek başına karşılayan barajda, yıllık 8,9 milyar kilovatsaat elektrik üretimi yapıyor.

Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin, 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor. Atatürk Barajı, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek, Hilvan ovaları olmak üzere bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli arazinin suyla buluşmasını sağlıyor.

Sulama projelerinin tamamlanmasının ardından ise barajın yıllık su getirisinin 2,5 milyar doları bulması bekleniyor. Baraj, elektrik üretimi ve sulamaya katkısının yanı sıra Şanlıurfa turizmi için de önemli bir potansiyeli barındırıyor. Şehrin önde gelen turizm değerleri arasında yer alan barajı, her yıl yaklaşık 50 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dev baraj, aynı zamanda Türkiye için önemli bir balık üretim tesisi özelliği de taşıyor. 26 yılda yaklaşık 150 milyon yavru balık üretimi yapılan baraj, balıkçılığın gelişmesine de katkı sağlıyor.

26 YILDIR HİZMETTE

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Atatürk Barajı'nın 26 yıldır milletin hizmetinde olduğunu söyledi. Baraj sayesinde bölgedeki ürün deseninin değiştiğine değinen Çiftçi, sulama imkanlarının artmasıyla Şanlıurfa'nın tek başına Türkiye'nin toplam pamuk üretiminin yarısını tek başına karşıladığını ifade etti.

Çiftçi, bu devasa yatırımın Şanlıurfa'da olmasından da ayrıca gurur duyduklarını vurgulayan Çiftçi, "Mezopotamya'nın bereketli toprakları, Fırat Nehri'nin suyuyla Atatürk Barajı sayesinde buluşuyor. Güneydoğu'nun bereketli olmasına, zenginleşmesine ve insanlarımızın gelir seviyesini artırmasına dolaylı yoldan destek veren bir projenin ürünüdür. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve kentimiz için çok önemli bir zenginlik kaynağıdır. Bugün bu topraklarda çok kazanıyorsak, bu proje sayesinde kazanıyoruz. Böyle devasa projelere ülkemizin ihtiyacı var. 35 yılda kendisini 6'ya katlayan büyük bir proje, ülke ekonomisi için hayli büyük bir kazanımdır." dedi.