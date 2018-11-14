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Atatürk büstüne saldıran kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Atatürk büstüne baltayla saldıran Çiğdem B. sevkedildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 14.11.2018 - 16:42..
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13 Kasım'da Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurmuştu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaşmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Atatürk heykeline zarar veren kadın dün akşam gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Tekirdağ'da Atatürk büstüne baltayla saldıran Çiğdem B. sevkedildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk büstüne saldıran kadın serbest bırakıldı

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