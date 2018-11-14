Atatürk büstüne saldıran kadın serbest bırakıldı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Gomis'in Kayserispor maçına parasını alamadığı için gitmediğini ifade etti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanınan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah albüm hazırlığına başladı.

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkez ve ilçelerde teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda tespit edilen 15 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak.

Ankara'da kar maskeli bir kişi, silahla girdiği kuyumcu dükkanını soymak istedi. Kuyumcu, dükkandaki silahı ile şüpheliye ateş açarak soygunu önledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hafta sonu 5 millet bahçesini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açacaklarını bildirdi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.