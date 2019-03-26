Atatürk Etnografya Müzesi'nde 38 yıl sonra ders

Milli Mücadele'ye ev sahipliği yapan Sivas'ta, valilik tarafından Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, 1981 yılına kadar Sivas Lisesi olarak eğitim verilen tarihi binada İnkılap Tarihi dersi verildi.

Vali Salih Ayhan, 100 yıllık hikayesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan bir binada, sözlerin yetersiz kaldığını söyledi.

"HAYATİ DEĞER TAŞIYAN ANLAM"

4 Eylül'ün Sivas için önemine işaret eden Ayhan, "4 Eylül Sivas Kongresi sadece Sivas için değil, ülkenin tamamı için hayati değer taşıyan bir anlam derinliğine sahiptir. Bir milletin kaderi, bu kongredeki dik duruş sayesinde belirlenmiş ve Türk milletinin yeryüzünden silinme arzusuna bir şamar atılmıştır" dedi.