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İstanbul trafiği azaldı

Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının ardından E-5 karayolu Basın Ekspres yolunda trafik azaldı.

İHA | 27.05.2019 - 11:23..
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İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Göç'ün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı tarihinin en sessiz günlerini yaşarken, binlerce aracın oluşturduğu yoğun trafik ortadan kayboldu.

TRAFİK AZALDI

Mesai başlangıcında ve iş çıkışında havalimanı servis araçlarının oluşturduğu trafiğin ortadan tamamen kalkması ise trafiğin azalmasına neden oldu.

İstanbul trafiği azaldı

"HAVALİMANININ TAŞINMASI OLUMLU YANSIDI"

6 yıldır havalimanı çevresinde taksicilik yaptığını ifade eden Yusuf Koan, “Atatürk Havalimanı taşınmadan önce çevresinde ve bağlantı yollarında bayağı trafik oluyordu. Ama şu anda trafik açık, tır garajlarının burada olmasından dolayı otoban girişlerinde biraz yoğunluk yaşanıyor ondan sonrası açık. Havalimanının taşınması trafiğe olumlu etkileri oldu. Akşam iş çıkış saatlerinde trafik oluyor ama eskisi gibi değil.” dedi.

İstanbul trafiği azaldı

SEFERLER ARTTI

38 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Bayram Harmanbaşı ise “Atatürk Havalimanı taşınmadan önce çok trafik vardı. Taşındıktan sonra trafik daha serbest oldu, açıldı. Trafikte herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Havalimanı taşınınca, bizim seferlerimiz de arttı. Yolcular da bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar. Havalimanı taşınınca bir sefer fazla yapıyoruz. Eskiden Halkalı-Yenibosna hattında 11 sefer zor yapardık, minibüs ile şimdi 12 sefer rahatlıkla yapabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul trafiği azaldı

İSTANBUL TRAFİĞİ TAM İSTENİLEN BOYUTTA DEĞİL

10 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını dile getiren Naci Çoban, “Atatürk Havalimanı'nda görevli olan servis araçlarının trafikten kalkması ile yoğunluk azaldı ama İstanbul trafiğine tamamen etkisini azaltmıyor. Ama yine de bu bölgede olumlu bir etkisi oldu. Örnek vermek gerekirse, a noktasından b noktasına 20 dakikada geliyorsa şimdi 15 dakikada geliyor. 5 dakikalık bir fark olmuş oldu. Yine yoğunluğumuz var ama aşırı bir yoğunluğumuz yok.” şeklinde konuştu.

İstanbul trafiği azaldı

"YOLLAR BOŞ"

Atatürk Havalimanı’nın kalkmasının şehir içinden havalimanı yönüne gelen araçların sayısını büyük oranda azalttığını vurgulayan araç sürücüsü Yılmaz Özboyacı, “Atatürk Havalimanı'nın taşınması çevresindeki trafiğin azalmasına kesinlikle olumlu yönde etkisi olmuştur. Trafik çok fark etti. Sadece havalimanı çevresinde değil, akşam iş çıkış saatinde Kapalıçarşı çevresinden, şehir içinden gelenler de biraz rahat etti. Çünkü yollar daha boş oldu; o saatlerde eskisine kıyasladığımız zaman.” dedi.

İstanbul trafiği azaldı

"OTOBANA DÖNDÜ"

Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Çelebi Yıldız, hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin trafiğin anlaşılacak bir boyutta azaldığını, yolların bomboş bir şekilde adeta otobana döndüğünü belirtti.

İstanbul trafiği azaldı

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