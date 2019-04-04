Atatürk Havalimanı taşınıyor

Türk Hava Yolları'nın, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmasına ilişkin olarak THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önemli açıklamalarda bulundu.

Aycı, taşınma gününde CNR Fuarı'na gidecek olanların ve Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecek olanların, yol güzergahlarını kontrol etmesini istedi.

İlker Aycı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının yüzde 25'i gerçekleşti. 1990’lı yılların başında atılan adımlar, 2000 yılında uluslararası terminalimiz büyütüldü ve genişletildi. Daha modern bir havalimanına kavuşmuştuk. 20 milyon kapasiteli bir yeni terminale kavuşmuştuk. Zaman içerisinde içerideki terminal büyütüle büyütüle kapasite 60-70 milyona dayanmıştı ama yine de yetmez olmuştu.

FOTOĞRAFIN BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EN BÜYÜK GÖÇÜ BAŞLATMAK ÜZEREYİZ

Yeni havalimanımızla birlikte anılarımız, gurur anına dönüşecek. Dünyanın sivil havacılıktaki en büyük göçünü başlatmak üzereyiz. Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Süreç gece 03.00’de başlayacak olan büyük taşınmanın büyük adımıyla birlikte 45 saatlik süre içerisinde bu taşınmayı tamamlayacağız. Yeni evimize, yeni yuvamıza kavuşmuş olacağız.

TAŞINMA İÇİN BACKUPLAR VAR

Taşınma sırasında, hesapta olan olmayan aksaklıklar meydana gelebilir. Çalıştığımız lojistik şirketiyle birlikte backup planları yaptık. Taşınmayı akamete uğratacak duraksama, arıza meydana gelirse oraya müdahale etmek için 40 kilometrelik yola 5 ayrı istasyon kurduk. İstanbul Emniyeti'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği'ne teşekkürler.





CNR FUARI'NA GİDECEKLER VE SINAVA GİRECEKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Basın Ekspres yolunun kapatılması taşınma süresince mümkün olacak. CNR'da fuar ve Açıköğretim sınavları olacak. Bunlarla ilgili özellikle fuarlara gelecek olan ziyaretçilerimize ve çalışanlara ve aynı şekilde sınavlara girecek olan kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Ne olur alternatif yolları öğrenin, güzergahları çalışın ve ne olur işiniz akamete uğramasın.

İstanbulluların işinin, gücünün aksamasını istemiyoruz. Onlara yaşattığımız zorluk varsa kurumum, arkadaşlarım adına özür diliyorum. İstanbullulara da sesleniyorum, bu süreç içerisinde Basın Ekspres yolunun alternatiflerini kullanın. Saat 14.00'teki ilk uçuş Ankara'ya olacak.

SON UÇUŞ SİNGAPUR'A OLACAK

Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu Singapur'a olacak. Atatürk Havalimanı; bir Ankara uçuşuyla başlayan sivil havacılık macerasını, misyonunu, görevini büyük bir başarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururuyla, sivil havacılık sahnesine veda ediyor. İstanbul Havalimanı'nda yeni başarılara şahit olacağız, yeni başarı hikayelerini beraber yazacağız.

TRANSFER YOLCUNUN MERKEZİ İSTANBUL

Transfer yolcunun yeni merkezi İstanbul olacak. Transit yolcunun yeni en önemli rotası İstanbul olacak. Geniş gövdeli uçaklarla yeni destinasyonlara beraber uçacağız. Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite sınırından dolayı bazı hava yolları hublarını bize kapatmışlardı. Şimdi yeni anlaşmalarla onların bize bizim onlara uçmamızı sağlayacağız. Çin'den de gelen hava yolları da İstanbul Havalimanı'na uçacak. Japonları da bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde açılacak olan 3'üncü pisti de merakla bekliyoruz. 2 pistle birlikte kapasite anlamında yüzde 10 daha fazla kapasiteyle başlamış olacağız."