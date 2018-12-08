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Atatürk Havalimanı'nda 'gergedan boynuzu' operasyonu

Atatürk Havalimanı'na transit uçan bir kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye sokmak istediği, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 34 kilogram gergedan boynuzuna el konuldu.

İHA | 08.12.2018 - 16:43..
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kaçak yollarla Türkiye’ye yaklaşık 12 milyon lira değerinde 34 kilogram gergedan boynuzu sokmak isteyen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İşte operasyon görüntüleri...

12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

TRANSİT GEÇİŞ ANALİZİ, KAÇAKÇIYI ELE VERDİ

Türkiye’yi aktarma noktası olarak kullanan transit yolcular kamu güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında analize tabi tutuldu. Yapılan analizler sonucu risk kriterlerini taşıyan Vietnam uyruklu bir yolcunun seyahat geçmişine ilişkin bilgiler, İstihbarat Bilgi Sistemine girilerek şahıs takibe alındı.

Atatürk Havalimanı'nda 'gergedan boynuzu' operasyonu

12 MİLYON LİRA DEĞERİNDE, 34 KİLOGRAM GERGEDAN BOYNUZU

Şahsın İstanbul Atatürk Havalimanı'nı aktarma noktası olarak kullanacağı bilgisine ulaşan ekipler, Mozambik’ten gelerek transit olarak Vietnam’a gidecek olan şahsı Türkiye’ye iner inmez kontrol altına aldı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından şahsa ait bagaj uçaktan indirilerek arandı. Yapılan aramada şahsa ait bagajda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 34 kilogram gergedan boynuzu ele geçirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında yer alan ve ticareti yasak olan gergedan boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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