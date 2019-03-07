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Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi

Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle, tarifeli sefer yapan üç uçak, pisti pas geçti.

AA | 07.03.2019 - 13:55..
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Atatürk Havalimanı'na giren köpeğin, Yeşilköy'de bulunan askeri havalimanının bulunduğu yerleşkeden piste girdiği belirtildi. İniş yapacak üç uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekiplerinin köpeği pisten uzaklaştırmasının ardından uçaklar sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi

ÜÇ UÇAK PİSTE İNEMEDİ

Öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi. Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı olarak, pisti pas geçmesini talep etti.

Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi

UÇAKLAR HAVADA TUR ATARKEN KÖPEK UZAKLAŞTIRILDI

Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı. Pas geçen 2'si THY'ye biri ise Tunus Hava Yolları'na ait uçaklar, havada bir tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi.Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdiHava trafiği normale döndü.

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