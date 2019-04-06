Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması olan ve ‘Büyük Göç’ olarak adlandırılan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci devam ediyor.

Binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar, konvoy halinde İstanbul Havalimanı’na giderken, THY'nin İstanbul-Singapur seferi de Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son yolcu seferi olarak kayda geçti.

THY BAŞKANI, "SON YOLCULARA" KARTLARINI VERDİ

İstanbul Havalimanı'na taşınan Atatürk Havalimanı'nda son uçuş TK 54 sefer sayılı İstanbul - Singapur seferi oldu. 02.00'da gerçekleşen sefer öncesinde düzenlenen törene THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Holding CEO'su Sani Şener, havalimanı yetkilileri katıldı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi spor spikeri Tuğçe Saatman ile birlikte yolcularla tek tek ilgilendi. Yolculara biniş kartlarını veren Aycı, ayrıca son uçuşun anısına hazırlanan hatıra biletlerini hediye etti.

Yolcular, düzenlenen kısa veda töreninin ardından uçağa alındı.