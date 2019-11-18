86 yıl boyunca İstanbul'a ve milyonlarca yolcuya hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın yıkımı start aldı.

PERONLAR TAMAMEN BOŞ

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı kargo bölümünün, bir kısmı yıkılmaya başlandı.

Yeni havalimanına büyük göçün ardından sivil kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı'nın havadan çekilen görüntülerinde, uçakların yanaşmak için yer bulamadığı peronların tamamen boş olduğu görüldü.

YIKIM 2 AYDA TAMAMLANACAK

Havalimanında birkaç kargo uçağının olduğu pistin sonunda doğru olan kısmındaki kargo binasının, bir bölümünün yıkılmaya başlandığı görülüyor.

Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti ise parçalara ayrılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemleri başladı VİDEO

HİÇBİR MALZEME İSRAF OLMUYOR

Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemeleri israf edilmeyerek, geri dönüşüm fabrikalarına gönderiliyor. Havalimanının ticari uçuşların sona ermesinin ardından havalimanında sadece kargo uçukları, özel jetler ve askeri uçaklar kullanabiliyor.

Saniyede 1 uçak iniş kalkışı ile 4 Eylül 2016'da rekor kıran Atatürk Havalimanı'na, bugün sadece birkaç kargo uçağı iniyor. Öte yandan yıkım işlemleri, uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir aksamaya neden olmuyor.

İLK UÇUŞ 1933'TE YAPILDI

Yeşilköy'de 1933'te, İstanbul-Ankara arasında yapılan ilk uçuş ile Türk sivil havacılığının temelleri atıldı. 1985 yılında yapılan değişiklikle yoluna, Atatürk Havalimanı adı altında devam etti.

Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya ve Sefaköy arasında 11 milyon 776 bin 961 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu Atatürk Havalimanı, yıllardır iç hat ve dış hat olmak üzere milyonlarca yolcuya hizmet etti.