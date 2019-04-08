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Atatürk Havalimanı'nın geçici yükü Sabiha Gökçen'de

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, THY'nin İstanbul Havalimanı'na taşınması operasyonunu kapsayan günlerde 332 bin yolcuya hizmet verdi.

AA | 08.04.2019 - 22:27..
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THY'nin "Büyük Göç"ünde, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşların birçoğu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6-7 Nisan'da 332 bin yolcuya hizmet verdik. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.'' dedi.

2 DAKİKADA BİR UÇAK İNİŞ YAPTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 gün boyunca, 2 dakikada bir uçak iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de de bu tarihlerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

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