Atatürk Havalimanı'nın geçici yükü Sabiha Gökçen'de

THY'nin "Büyük Göç"ünde, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşların birçoğu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6-7 Nisan'da 332 bin yolcuya hizmet verdik. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.'' dedi.

2 DAKİKADA BİR UÇAK İNİŞ YAPTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 gün boyunca, 2 dakikada bir uçak iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de de bu tarihlerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.