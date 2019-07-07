Bilecik'te Atatürk heykeli restore edilecek

Son yerel seçimlerde AK Partili Selim Yağcı'dan görevi devralışının üzerinden 3 ay geçen CHP'li başkan Selim Şahin'in ilk icraatlarından biri, kent meydanındaki Atatürk heykelilini restorasyonu oldu.

Restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Resim Heykel Atölyesi çalışanı Tamer Kamalı, şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemiz tarafından Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait heykeline ilişkin güzel bir çalışma başlattık. Böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan dolayı çok mutluyum."

"HEYKEL SON DERECE YIPRANMIŞ"



"Uzun yıllardır şehir merkezinde bulunan Atatürk Heykeli’nin, belediye başkanımız ve ilgili birim müdürlerimizin ortak kanaatiyle son derece yıpranmış ve restore edilmesi gerektiği düşüncesine vardık. Restorasyon çalışmamız kapsamında heykeldeki kırık ve çatlak alanları onardık. Zemin bölgesindeki gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte ilimizin değerli simgelerinden Atatürk Heykeli’nin ömrünün uzatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız."