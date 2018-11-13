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Atatürk heykeline çıkan kişiye linç girişimi

Adıyaman'da, Atatürk heykeline çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheli linç edildi.

DHA | 13.11.2018 - 15:51..
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Atatürk heykeline çıkan kişiye linç girişimi

Adıyaman'ın Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü.

Heykelin üzerinde başında poşu bulunan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü.

Atatürk heykeline çıkan kişiye linç girişimi

Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B. emniyete götürüldü.

Atatürk heykeline çıkan şahısa linç girişimi VİDEO

Atatürk heykeline çıkan kişiye linç girişimi

Atatürk heykeline çıkan kişiye linç girişimi

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