'Atatürk ilah değildir' diyen kadın serbest bırakıldı

1 Demet Akalın'dan avukatına Hande Yener talimatı Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kimseyle kavgalı olmak istemediğini söyledi.

2 Kaliforniya'daki yangın tüm canlıları zor durumda bıraktı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangın 56 kişinin ölümüne neden oldu. Bu yangından ise sadece insanlar değil tüm canlılar etkilendi.

3 4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular Bu sezon beklentilerin altında kalan 4 büyüklerde disiplin sorunu da yaşanıyor. Şu ana kadar toplam 9 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

4 The Telegraph'tan Ankara güzellemesi Ankaraseverler için büyük bir haber! The Telegraph gazetesinin İngiliz seyahat yazarı Terry Richardson, gezginlere, İstanbul yerine Ankara’yı ziyaret etmelerini önerdi.

5 Tek teker üzerinde giden maganda yuvarlandı İstanbul’da tünelde tek teker giden motosikletli dengesini kaybedince yuvarlanarak savruldu.

6 İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 11,1 oldu. İşsiz sayısı 266 bin kişi artışla 3 milyon 670 bin kişiye ulaştı.