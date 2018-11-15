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'Atatürk ilah değildir' diyen kadın serbest bırakıldı

Edirne’de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde Atatürk aleyhine slogan attığı iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi E.Ş., avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 15.11.2018 - 08:59..
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'Atatürk ilah değildir' diyen kadın serbest bırakıldı

E.Ş., 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” diye bağırmış, bu sözler üzerine genç kız tören alanından uzaklaştırılarak, polis tarafından “Atatürk'e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

E.Ş.’nin tutuklanmasının ardından avukatları itiraz etti. Avukatların itirazlarını değerlendiren Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, E.Ş.’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

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'Atatürk ilah değildir' diyen kadın serbest bırakıldı

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