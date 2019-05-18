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Atatürk ile Zübeyde Hanım büstünü uzmanlar temizledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 8 kişilik uzman ekip, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi büstlerde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

DHA | 18.05.2019 - 13:38..
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Yarın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...

Tüm yurtta olacağı gibi İstanbul da gençlik bayramına hazırlanıyor. Birçok etkinlik yarın hem okullarda hem de gösteri salonlarında izleyicisi ile buluşacak.

TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMASI

Büyük gösteriler öncesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Türkiye’nin ilk Atatürk Heykeli olan Sarayburnu'ndaki Atatürk Heykeli ile Yedikule Zübeyde Hanım büstünün temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Atatürk ile Zübeyde Hanım büstünü uzmanlar temizledi

8 KİŞİLİK UZMAN EKİP

Çalışmalar, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince hassasiyetle yürütüldü. Bakım çalışmaları, restorasyon eğitimi almış 8 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirildi.

Atatürk ile Zübeyde Hanım büstünü uzmanlar temizledi

TEMİZLİK İÇİN RAPOR HAZIRLANDI

Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, gerekli noktalarda hassas mekanik temizlik, gerekli noktalarda AB 57 temizlik jeli ile kimyasal temizlik çalışmaları uygulandı.

Atatürk ile Zübeyde Hanım büstünü uzmanlar temizledi

İLK GÜNKÜ ÖZGÜN GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından restorasyon projelerinin onaylanmasının ardından Atatürk Anıtı, ilk günkü özgün görünümüne kavuşacak.

Atatürk ile Zübeyde Hanım büstünü uzmanlar temizledi

BEYAZ MASA HATTA

Öte yandan vatandaşlar tarihi eserlerin bakım ve temizlik isteklerini, ALO 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayarak talep oluşturabiliyor.

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