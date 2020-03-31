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Atatürk imzalı maskeler satışa sunuldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli yer barından maskelerin üzerine Atatürk imzası atılıp 40 liradan satılıyor.

Haber Merkezi |
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Atatürk imzalı maskeler satışa sunuldu

Koronavirüs salgını yayılımını sürdürmeye devam ediyor...

Türkiye'de şu ana kadar 168 kişi hayatını kaybederken 10 bin 827 de vaka görüldü.

Virüsle mücadele sürerken işi ticarete dökenler de yok değil...

ATATÜRK İMZALI MASKE

Koronavirüsten koronmak için tıbbi malzeme ürünlerinden dezanfektan ve maske satışları, virüsün yayılmasından bugüne en çok satın alınan ürünler oldu.

Hal böyle olunca duygusal sömürü yöntemiyle maske satıcıları da piyasa da kendilerine yer buldu.

Maliyetini karşılamayan maskelerin üzerine Mustafa Kemal Atatürk imzası atılıp piyasada 40 liraya satışa sunuldu.

Atatürk imzalı maskeler satışa sunuldu

Atatürk imzalı maskeler satışa sunuldu

Atatürk imzalı maskeler satışa sunuldu

Atatürk imzalı maskeler satışa sunuldu

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