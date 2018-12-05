Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nün içinde bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanı'ndaki ağaçların kurumasının nedenlerini tespit amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Atatürk Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığınca, Atatürk Köşkü Ormanı'ndaki ağaç kurumasının nedenlerinin tespiti ve bu sorunun önlenmesi amacıyla oluşturulan komisyonun bir süredir çalışma yaptığını söyledi.

Atatürk Köşkü Ormanı'ndan 456 ağaç kesilecek VİDEO

"ZARARLARDA ARTIŞ OLDU"

Komisyonun çalışmalarının, rapor haline getirildiğini belirten Gümrükçüoğlu, bu doğrultuda "Atatürk Köşkü Ormanı Koruma ve Rehabilitasyon Projesi" hazırlandığını ifade etti.

Gümrükçüoğlu, bölgede ağaçlandırmanın 1938 yılında başladığını, bakım ve rehabilitasyonun her zaman sürdürüldüğünü aktararak, "Biz görevimiz boyunca bu bakımı, muhafazayı devam ettirdik. 2013 yılına kadar rutin sürdürülen bu bakımların sonrasında, zararlıların oluşması nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğümüzün öngörülerine göre zararlıların devre dışına çıkarılması için raporlarını tatbikat sahasında uyguladık. Bu şekilde bakım devam ederken 2018 yılında zararlılarda artış, toplu olarak ağaç kurumaları ile karşılaştık." dedi.

Bu durum üzerine daha geniş bir araştırma başlattıklarının altını çizen Gümrükçüoğlu, "KTÜ'den çok kıymetli hocalarımızla bu güzel bölgenin idame ettirilmesi için oluşturulan ekip çalışmalarını sürdürdüler ve nihai olarak hazırladıkları raporun uygulanması için kurumumuza ilettiler. Gösterdikleri özveriye teşekkür ediyorum. Öngördükleri raporu harfiyen uygulayacağımızı ve sonuçlarını takip edeceğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

AĞAÇLARIN 326'SI TAMAMEN KURUDU

KTÜ Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, alandaki ağaçları tek tek incelediklerini söyledi.

Atatürk Köşkü ormanında 1 milyonun üzerinde böcek zararlısı tespit edildiğini belirten Eroğlu, bu zararlı ile yegane mücadele yönteminin, böcek istilasına uğramış ağaçların kesilerek alandan çıkarılması olduğuna işaret etti.

Eroğlu, buranın çok değerli bir alan olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu değeri de oluşturan ağaçlardır. Maalesef bu tür alanlarda kurumalar meydana gelir. Burada da 2013 yılında kuruma başlamıştı. Bu doğal bir sonuç olabilir çünkü burası bir dikim alanı. Dikkat ederseniz ağaçlar sıralı bir şekilde eşit aralıklarla dikilmiş. Ağaçlar büyüdükçe kullanım alanları genişler ve doğal yoldan belli bireyler aradan çekilir. Burada da ona benzeyen bir süreç devam etmiştir.

"BÖCEK NÜFUSUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ"

Son zamanlarda da bir kabuk böceği zararlısı olan 12 dişli çam kabuk böceğinin sahada etkin olduğu tespit edilmiştir. Burada ağaçların kesilmesine yönelik değil de daha çok biyoteknik mücadele dediğimiz feromon tuzağı asılarak böcek nüfusunun kırılması amaçlanmış. Bu yıl, koşulların böceğin aşırı derecede çoğalmasını sağlayacak bir durumu ortaya koyması nedeniyle böcek nüfusunda bir patlama meydana gelmiş ve maalesef bunun sonucunda önemli sayıda ağacın kurumasına neden olmuştur."





Orman İşletme Müdürlüğünün daha önce koyduğu teşhisin doğru olduğunu aktaran Eroğlu, "Burada çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. 10 gün arazide, bir o kadar da laboratuvarda çalıştık. Bin 41 ağaç bulunan ormanda 585 ağacın sağlıklı olduğunu, 326'sının tamamen kuruduğunu tespit ettik. 130 ağacın üzerinde de yoğun şekilde böcek zararının devam ettiği ve kurumaya yüz tuttuğunu gördük." dedi.

"AĞAÇLARIN HEMEN ÇIKARILMASI GEREKİR"

Eroğlu, kabuklu böcekle yapılabilecek mücadeleye ilişkin şunları kaydetti:

"Kabuklu böcekle mücadelede yapılacak olan geçerli tek bir yol vardır. Bu da böceklerin yoğun şekilde toplandığı ağaçların süresi içinde kesilip, alandan çıkarılıp, kabuklarının soyulup, kabuğun altında gelişen böceklerin imha edilmesidir. Bu böcek nüfusunu kırmanın başka bir yolu yoktur. Diğer yöntemlerle bunun sağlanması mümkün değildir. Buradaki çalışmalarımızda Büyükşehir Belediyemiz bize çok büyük bir destek verdi. Şimdi bu böcek kışlama dönemindedir.

Kışı kabukların altında geçiriyor. Kuruttuğu ağaçlarla herhangi bir işi kalmaz. Baharla birlikte yeni ağaçlara saldırmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu ağaçların hemen çıkarılması gerekir ki buradaki böcek yoğunluğu kırılmış olsun. Bu 130 ağacın alandan çıkarılmasının ardından da sağlıklı ağaçların dikkatli şekilde izlenmesi gerekir."





Atatürk Köşkü Ormanı'nda toprak sıkışması olduğunu, kuraklık gibi nedenlerin de kurumaya sebebiyet verdiğini belirten Eroğlu, "Bu alan normal bir orman alanı özelliklerine sahip değil. Burada geçmiş yıllarda yaprak toplanmış, insanlar burayı piknik alanı olarak kullanmış. Burası büyük oranda kil içerikli toprak. Dolayısıyla sıkışmaya çok duyarlı. Sıkışma sonucu su kıtlığı görülüyor. Son yıllarda Trabzon, özellikle bu bölge çok şiddetli bir kuraklık yaşadı. Meteorolojinin haritalarına da bu yansıdı." diye konuştu.

"HİÇ KİMSE BU AĞAÇLARI KESMEK İSTEMEZ"

KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna ise "Hiç kimse bu ağaçları kesmek istemez. Bizim amacımız da ağaçları yok etmek değil, bu alanı en kısa zamanda kent halkının hizmetine sunmaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İlk yapılacak işlemin ağaçların kesilmesi olduğunu anlatan Turna, "Daha sonra toprak işlemesi yapılacak. Büyük çukurlar açılarak boylu fidanlarla bu işlem tamamlanacak. Belki kısa bir süreliğine de olsa kullanıma sınırlama getirilebilir çünkü toprağın sıkışmaması gerekiyor." dedi.

Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz da bölgedeki sorunun kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Panik yapmaya gerek olmadığı, ilk defa böyle bir olayla karşılaşılmadığını vurgulayan Ayvaz, "Binlerce hektar alan ve alanlarda çalışıyoruz. Halkımızın bize güvenmesini istiyoruz. Hem teknik hem bilgi birikimine sahibiz. Biz ekip olarak bunun üstesinden geleceğiz. Burada çok güzel bir orman oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.