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Atatürk maskı kırıldı

Antalya'ya karayoluyla gelenleri 11 yıldır karşılayan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan mask, tahrip oldu.

DHA | 01.07.2019 - 10:21..
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Turizm kenti Antalya'nın hakim tepelerinden biri olan Kepez Varyant'a, 11 yıl önce inşa edilen Atatürk'un yüz kalıbı kırıldı.

35 metre yüksekliği ve 25 metre genişliği ile Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan maskta, Atatürk'ün sağ kulak üstünde henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 2 metrekarelik delik açıldı.

GÖRÜLÜR DERECEDE OYUK OLUŞTU

Yüz bölgesindeki birkaç yerde de çatlakların meydana geldiği mask, kente giriş yapanların mecburi güzergahı üzerinde bulunması dolayısıyla kolaylıkla görülüyor.

Atatürk maskı kırıldı

"BELEDİYE ONARIR"

Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, maskın bir simge olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve hedeflerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kırılan maskın Antalya'ya yakışmadığını ifade eden Daş, “Maskı oraya Kepez Belediyesi astırmıştı. O zamanlarda bu çalışmadan dolayı memnuniyetimizi dile getirmiştik. Mask kırılabilir ancak belediyemiz ya da yetkililer en kısa sürede onarımını yapmalıdır, yapacaklarından da eminim. Konunun takipçisi olacağız. Bizden de destek istenirse elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." dedi.

Atatürk maskı kırıldı


Atatürk maskı kırıldı

Atatürk maskı kırıldı

Atatürk maskı kırıldı

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