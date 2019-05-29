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Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi

Ardahan’ın Damal ilçesinde Ata Mahallesi Karadağ sırtlarında her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk silueti, bu yıl erken görülmeye başlandı.

İHA | 29.05.2019 - 09:30..
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Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi

Damal İlçesi Ata Mahallesinde yaşayan vatandaşlar her akşam Atatürk siluetini izlemek için seyir tepesinde bekliyor. Her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında görülen silüetin erken görülmesini fırsat bilen mahalle sakinleri, cep telefonları ile bu tarihi anı ölümsüzleştirdiler.

Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi

Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi ViDEO

"TÜM KÖY HALKI İZLEMEYE GELİR"

Ata mahallesinde oturan Bayram Karadayı, Atatürk silueti yaklaşık bir haftadır çıkmaya başladığını söyleyerek, ''Bu görüntüyü izlemeye tüm köy halkı gelir. Burada şenlikler de oluyor. Biz her gün görmeye geliyoruz ama görmeyenleri buraya davet ediyoruz, buyursun gelsinler.'' dedi.

Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi.

Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Bu nedenle Damal İlçesi'nde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi

Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi

Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi

Atatürk silueti bu yıl da yüzünü gösterdi

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