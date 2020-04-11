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Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı

Stand-up gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunan şahıs tutuklandı.

AA & Ensonhaber |
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Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı

Emre G. adlı stand-up'çının, gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı kendince şakalar yaptığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Mevlana ve Atatürk için çirkin ithamlarda bulunan Emre G., Mevlana'nın hemcinsiyle ilişki yaşadığını belirtirken Atatürk'ün de alkolik olduğunu söyledi.

Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı tutuklandı

ÜÇ SUÇTAN YAKALAMA KARARI

“Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” hakkındaki yasaya muhalefetten, “Kişinin hatırasına hakaret suçu” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” maddeleri kapsamında yakalama ve gözaltı talimatı verilen şüphelinin bulunması için polis harekete geçti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen baskınla yakalandı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin Konya'ya gönderilmeyeceği, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan Emre G., Konya 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Gösterisinde Atatürk ve Mevlana'yı aşağıladı

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