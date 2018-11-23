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Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı.

DHA | 23.11.2018 - 15:53..
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Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilen heykel Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tepki toplamış, vatandaşlar şikayetlerini belediyeye bildirmişti.

TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI

Heykel gelen tepkiler üzerine onarıma alındı. Heykelin önceki halinde Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde Türk bayrağı bulunurken bugün açılan son halinde bayrağın kaldırıldığı ve Atatürk'ün işaret parmağıyla ileriyi gösterdiği görüldü.

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

PAPYON KRAVAT İLE DEĞİŞTİ

Eski halinde papyon takan Atatürk yenilenen halinde kravat ile tasvir edildi. Belediye özel bir heykeltraş atölyesine 6.5 metre uzunluğundaki heykele KDV hariç 60 bin TL ödedi.

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi VİDEO

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

(Eski hali)

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi


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