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Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

İZMİR'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel üzerinde çalışmalara başlandı.

DHA | 14.11.2018 - 14:04..
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Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yeni görünümüne kavuşan Buca'daki Çevik Bir Meydanı'na, dikilmesinin ardından tartışmalara neden olan Atatürk heykelinde düzeltme çalışmaları başladı.

KDV HARİÇ 60 BİN TL'YE YAPTIRILMIŞTI

Özellikle yüzü Atatürk'e benzemediği için eleştirilen heykel belediye tarafından KDV'siz fiyatı 60 bin TL'ye yaptırılmıştı.

Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

BRANDAYLA KAPATILDI

Vatandaşların eleştirileri üzerine hareket geçen Buca Belediyesi, heykeltraşı yenileme için yönlendirdi. Heykeltıraşın çalışabilmesi için etrafına iskele kurulan 6 buçuk metrelik heykelin çevresi de brandayla kapatıldı. Çalışmanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

Atatürk'e benzemeyen heykelde düzeltme çalışması

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