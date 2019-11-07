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Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle tanınan Göksel Kaya'nın, son olarak asker üniformasıyla sokak sokak gezmesi tepki topladı.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 12:02..
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Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Her özel günde karşımıza çıkan isim Göksel Kaya..

Tek özelliği Mustafa Kemal Atatürk'e benzemesi olan Kaya, ilk başlarda insanlara sempatik gelse de son zamanlarda yaptıklarıyla eleştiri almaya başladı.

Özellikle son olarak sosyal medyada yayılan bir görüntü, artık olayın farklı bir boyuta gittiğini gözler önüne serdi.

Mustafa Kemal Atatürk üzerinden kurulan bu sömürü düzeni, Kemalistleri de rahatsız etmeye başladı. Gazeteci İsmail Saymaz da Göksel Kaya'nın artık engellenmesi gerektiğini yazdı.

İşte o kare ve gelen bazı tepkiler;

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

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