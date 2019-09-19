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Atatürk'e benzeyen öğretmen törenlerde yer aldı

Atatürk'ün benzerleri olarak etkinliklere katılan, ancak uzunca bir süredir görülmeyen isimlerden biri Balıkesir Erdek'te törene katıldı.

İHA | 19.09.2019 - 14:53..
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Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Necdet Bardak, Erdek'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerine renk kattı.

ZEYBEK OYNADI

Vatandaşlar, Isparta doğumlu olup, yaşamını Bursa'da sürdüren, emekli eğitim müfettişi bulunan Bardak ile fotoğraf çektirmek için adeta yarıştılar. Cumhuriyet alanındaki kutlama programı sırasında kısa bir zeybek gösterisi de sunan Bardak, büyük alkış topladı.

Atatürk'e benzeyen öğretmen törenlerde yer aldı


"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN HİÇ AYRILMAYALIM"

Kürsüden kısa bir konuşma da yapan Nejdet Bardak, "Türkiye, bu zor dönemi de Atatürk'ün kurduğu sağlam cumhuriyet temelleri ile atlatacaktır. Atatürk'ün yolundan hiç ayrılmayalım" dedi.

Atatürk'e benzeyen öğretmen törenlerde yer aldı


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