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Atatürk'ün ağladığı parayı 250 bin liraya satıyor

Konya'da yaşayan Mehmet Ali Demirci, 17 yıldır sakladığı basım hatalı parayı satışa çıkardı.

İHA | 24.12.2019 - 13:06..
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli devlet memuru Mehmet Ali Demirci, 17 yıldır sakladığı ve basım hatalı eski 250 bin lirayı, günümüzdeki değeri olan 250 bin liraya satmak istiyor.

''GERÇEK DEĞERİNİ BULABİLİRSEM SATMAK İSTİYORUM''

32 yıl boyunca çalıştığı kurumda emekli olmadan önce bir süre mutemet olarak görev yaptığını anlatan Mehmet Ali Demirci, çalışanlara maaşları kendisinin bankadan çekerek düzenledikleri bordro ve imza karşılığı dağıttığını anlattı. Demirci, “O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankası'ndan çekerek elden dağıtırdık. Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti. Parada sanki Atatürk’ün sağ gözünden akan gözyaşı var gibi bir basım hatası söz konusuydu. Diğer 250 binliklere baktığımda böyle bir şey yoktu. Bu parayı kendi maaşımdan aldım, ayırdım. Maaşımın belki de dörtte biri veya daha fazlası değere sahipti o gün için. Hiç harcamadım, o günden beridir de saklıyorum. Araştırmalarımda bu paranın 1992 basımı olduğunu ve 2009 yılında da tedavülden kalktığını öğrendim. Bu parada Atamız, başkomutanımızın sağ gözünden yaş geliyor. Bunu kimse yanlış anlamasın, başka yerlere çekilmesin. Ben burada paramızda bir hatalı basım olduğunu anlatmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Türkiye’de tektik ve orijinaldir, sadece benim elimdedir. Ki o günden bu yana da benim elimde. Görmek isteyenler gelip bakabilirler. Yıllardır saklıyorum ama bunu artık gerçek değerini bulabilirsem satmak istiyorum.” dedi.

Atatürk'ün ağladığı parayı 250 bin liraya satıyor

Atatürk'ün ağladığı parayı 250 bin liraya satıyor

Atatürk'ün ağladığı parayı 250 bin liraya satıyor

Atatürk'ün ağladığı parayı 250 bin liraya satıyor

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