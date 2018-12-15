taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3641
Euro
6.0663
Altın
1238.91
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

Atatürk'ün bin TL destek verdiği tarihi evler

Atatürk'ün, cebinden bin TL vererek destek sağladığı cumbalı ve düğmeli evler tarihe ışık tutuyor.

İHA | 15.12.2018 - 15:25..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK
Whatsapp ile paylaş

Cumhuriyet’in 10’uncu yıldönümünde harman yerinde çıkan yangında yok olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, önce yeniden yapımına ilişkin yazılı emri, ardından da kendi cebinden bin lira vererek destek sağladığı Antalya’daki "Cumbalı" ve "Düğmeli evler" tarihi yansıtıyor.

Atatürk'ün bin TL destek verdiği tarihi evler

YANGINDA 470 KİŞİ EVSİZ KALMIŞTI

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri’ne göre; Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamalarında, o dönemde nahiye olan  Antalya’nın Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi'nde Hasan Onbaşı oğlu Durmuş'un hanesinde yangın çıktı. Evlerin, çok sık ve üzerlerinin tahta kaplı olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle 105 ev, 60 samanlık, 3 dükkan, 3 köy odası bir cami yanarken 470 kişi evsiz kaldı.

Atatürk'ün bin TL destek verdiği tarihi evler

59 TESCİLLİ EV

Cevizli’nin tarihin farklı dönemlerine tanıklık eden, Atatürk'ün bizzat kendi eliyle imarını ve ev planlarını çizdiği bir Atatürk kenti olduğunu belirten Çınar, beldede arkeolojik ve kentsel sit alanları ile 59 tescilli kültürel taşınmaz bulunduğunu söyledi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden aldıkları bilgiye göre Atatürk’ün çizdiği ilk ve son şehir planının Cevizli olduğunu söyleyen Çınar, "Cevizli’nin Safranbolu’dan, Beypazarı'ndan farkı yoktur" diye konuştu.

Atatürk'ün bin TL destek verdiği tarihi evler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da bu kez sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı

Fransa'da bu kez sokağa 'Kırmızı Başlıklı Kızlar' çıktı

114
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

61
Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

31
Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söyledi

Yılmaz Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi gerektiğini söyledi

262
HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

HDP'li Murat Çepni'den küstah tehdit

256
Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

Deniz Baykal'dan CHP'ye tavsiyeler

34
NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

NATO'nun en güçlü ordu ve donanmaları

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir