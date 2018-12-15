Atatürk'ün bin TL destek verdiği tarihi evler

Cumhuriyet’in 10’uncu yıldönümünde harman yerinde çıkan yangında yok olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, önce yeniden yapımına ilişkin yazılı emri, ardından da kendi cebinden bin lira vererek destek sağladığı Antalya’daki "Cumbalı" ve "Düğmeli evler" tarihi yansıtıyor.

YANGINDA 470 KİŞİ EVSİZ KALMIŞTI

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri’ne göre; Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamalarında, o dönemde nahiye olan Antalya’nın Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi'nde Hasan Onbaşı oğlu Durmuş'un hanesinde yangın çıktı. Evlerin, çok sık ve üzerlerinin tahta kaplı olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle 105 ev, 60 samanlık, 3 dükkan, 3 köy odası bir cami yanarken 470 kişi evsiz kaldı.

59 TESCİLLİ EV

Cevizli’nin tarihin farklı dönemlerine tanıklık eden, Atatürk'ün bizzat kendi eliyle imarını ve ev planlarını çizdiği bir Atatürk kenti olduğunu belirten Çınar, beldede arkeolojik ve kentsel sit alanları ile 59 tescilli kültürel taşınmaz bulunduğunu söyledi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden aldıkları bilgiye göre Atatürk’ün çizdiği ilk ve son şehir planının Cevizli olduğunu söyleyen Çınar, "Cevizli’nin Safranbolu’dan, Beypazarı'ndan farkı yoktur" diye konuştu.